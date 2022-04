Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart stoppata sul campo della Blu Orobica

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola si è dovuta arrendere contro la capolista con il punteggio di 88-71

Sconfitta esterna per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che ieri sera è stata battuta sul campo della capolista Blu Orobica Bergamo per 88-71. La Hollywood Kart è sempre stata costretta ad inseguire senza mai riuscire a riaprire la contesa. I ragazzi di coach Mattia Costacurta ora sono attesi, dopo Pasqua, dagli ultimi due impegni di questa seconda fase Gold: il 19 aprile a Varese e il 25 aprile in casa contro Bernareggio.

Il tabellino di BLUOROBICA BERGAMO - HOLLYWOOD KART CANTÙ 88-71

(28-21, 46-37, 68-57)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 5, Chiappa 3, Tosetti, Meroni, Trombetta 6, Redaelli, Cattaneo, Borsani 13, Brembilla 21, Tarallo 15, Maduka 4, Ndubuisi 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Bluorobica Bergamo: Cagliani M. 23, Mora 8, Gherardi 8, Isotta, Dembele 5, Manenti 22, De Martin 7, Resmini, Compaore 4, Rota 10, Zonca, Cagliani R. 2. All. Pasqua.

Programma del 9° turno, 4° ritorno del girone Gold U19 Eccellenza Bernareggio-Varese 8477, Blu Orobica-Cantù 89-71, Cremona -Milano 69-58

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 14; Cremona 12; Bernareggio 10; Pallacanestro Varese 8; Milano 4; Cantù 2.