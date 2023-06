Progetto Giovani Cantù: doppia chiamata azzurra per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù: i 2008 Panceri e Bandirali convocati con l'Italia under15

Una nuova doppia bella notizia dal fronte azzurro per il PGC. I suoi giovani prospetti del 2008 Andrea Panceri e Luca Bandirali sono stati inseriti nella lista dei 16 convocati da coach Alessandro Nocera per il raduno in vista della partecipazione dell'Italia Under 15 maschile al Torneo dell’Amicizia 2023.

Il tradizionale torneo si disputa tra le Nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Francia in questa edizione si giocherà sull’isola di Creta, a Heralkion in Grecia dal 19 al 21 luglio. I convocati si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Novarello il 12 luglio. Solo 12 prenderanno parte alla spedizione greca.

Un obiettivo importante per Bandirai e Panceri che non sono nuovi alle chiamate in azzurro.

Questo il programma azzurro

12 luglio 2023 Inizio raduno presso Centro Sportivo Novarello

13/17 luglio 2023 Allenamenti

18 luglio 2023 Trasferimento a Heraklion (Grecia)

Programma del Torneo dell’Amicizia 2023 (19/21 luglio)

19 luglio 2023 ore 20.45 ITALIA-SPAGNA

20 luglio 2023 ore 20.45 ITALIA-FRANCIA

21 luglio 2023 ore 18.30 ITALIA-GRECIA

22 luglio 2023 Fine raduno