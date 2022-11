Progetto Giovani Cantù: si è giocato ieri sera il recupero nel campionato Under13 Elite lombardo.

Progetto Giovani Cantù: i baby del PGC si arrendono contro i Draghi di Gorla

Momento non facile per la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù incappata nel giro di pochi giorni in altre due sconfitte consecutive. La prima nel weekend scorso sul campo della Virtus Luino e la seconda ieri sera nel recupero del 3° turno sul campo dei Draghi di Gorla per 62-36.

Gli u13 canturini diretti da coach Matteo Bonassi in questo fine settimana osservano il turno di riposo per tornare in campo sabato 19 novembre per il penultimo turno d'andata in casa contro la Libertas Cernusco per provare a centrare il loro primo successo e lasciare quota 0 in classifica.

Il tabellino di Draghi Gorla-PGC Cantù 62-39

Parziali: 12-8, 25-15, 48-19.

PGC Cantù:

Progetto Giovani Cantù: Selletto 12, G. Molteni 11, Tagliabue 3, Grisoni 3, Libori 2, Bonavoglia 2, Gazzani 2, Marelli 1, Barreca, L. Molteni, Colombo, Rainoldi.

Risultati del 3° turno girone B Under13 Elite

Robur Varese-Libertas Cernusco 75-59, Virtus Luino-Aba Legnano 67-57. Giovedì 10 novembre Draghi Gorla- PGC Cantù 62-36, Riposa Gallarate.

Programma del 4° turno girone B Under13 Elite

Già giocate Virtus Luino-Cantù 48-32, Gallarate-Robur Varese 47-60, mercoledì 16/11 Aba Legnano-Gorla.

Programma del 5° turno girone B Under13 Elite

Domenica 13 novembre Gorla-Gallarate, Cernusco-Luino, Legnano-Robur Varese. Riposa Cantù.

Classifica girone B Under13 Elite

Robur Varese 8; Virtus Luino 6; Libertas Cernusco 4; Gallarate, Draghi Gorla 2; Aba Legnano, PGC Cantù 0.