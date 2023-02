Progetto Giovani Cantù: terminata la prima fase del campionato Under13 Elite in Lombardia.

Progetto Giovani Cantù: i baby della Cosvim chiudono perdendo in casa con Legnano

Si è conclusa la prima fase del campionato Under13 Élite Lombardo per la squadra del Progetto Giovani Cantù. La Cosvim purtroppo ha terminato il suo girone perdendo in casa il 7° turno di ritorno contro la seconda forza del torneo l'Aba Legnano che si è imposta per 49-83. La Cosvim ha così chiuso il suo girone al quinto posto a quota 10 punti con 5 vittorie e 7 sconfitte, ora aspetta di conoscere la seconda fase.

Il tabellino di Cosvim Cantù-Aba Legnano 49-83

Cantù: Sellitto 34, Gazzani 8, Barreca 3, Bonavoglia 2, Colombo 2, Biffi, Corti, Frigerio, Marelli, Molteni, Rainoldi, Tagliabue.

Legnano: Ferrario 22, Vignoni 13, Leto Di Priolo 12, Cascino 9, Stucchi 7, Bertocco 7, Boninsegni 6, Bettinelli 3, Mana 2, Tito 2, Ferri, Consolandi.

Risultati del 7° turno di ritorno girone B Under13 Elite

Draghi Gorla -Libertas Cernusco 70-63, Gallarate-Virtus Luino 59-90, Cosvim Cantù-Aba Legnano 49-83.

Classifica finale prima fase girone B Under13 Elite

Robur Varese 24, Aba Legnano 14; Gallarate, Virtus Luino 12; Cantù 10; Libertas Cernusco 8; Draghi Gorla 4.