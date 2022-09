Progetto Giovani Cantù i biancoblù del PGC sono stati inseriti nel girone B regionale

Progetto Giovani Cantù la Fip Lombardia ha reso noti i raggruppamenti del campionato Under14 elite.

Il comitato Fip Lombardia ha reso noti i gironi del campionato Under14 Elite 2022/23 che vedrà in campo anche la squadra del Progetto Giovani cantù allenata da coach Matteo Alberio e dal suo assistente Pietro Cipolletta.

La formazione del PGC è stata inserita nel Girone B lombardo, che si annuncia molto combattuto e avvincente, dove affronterà tutte squadre davvero competitive quali Robur et Fides Varese, Accademia Basket Altomilanese, Pallacanestro Bernareggio, Here You Can Pavia, Aurora Desio, Pallacanestro Lissone e Ayers Rock Gallarate.