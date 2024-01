Progetto Giovani Cantù: i biancoblù Under17 dominano gara 1 travolgendo in casa la BluOrobica 93-70

Sono iniziati nel modo migliore i playoff regionali per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Genereli Buelli e Rasero diretta in panchina da coach Mattia Costacurta si è largamente imposta nel match d'andata della serie contro la BluOrobica Bergamo vincendo tra le mura amiche con uno squillante 93-70. Dopo un primo quarto equilibrato, i canturini hanno allungato per chiudere all'intervallo sul +6. Nella terza frazione però Cantù è riuscita a piazzare il parziale decisivo che ha incanalato il match d'andata sui suoi binari. Ora la formazione brianzola forte di questo successo è attesa dal match di ritorno in programma a Bergamo domenica 28 gennaio alle ore 18 per certificare il passaggio del turno.

Tabellino di gara 1 playoff Cantù-BluOrobica Bergamo 93-70

Parziali: 22-22, 40-34, 63-47

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 19, Aru, Fossati, Zimonjic 2, Calvio 15, Malano 6, Ghirardi 9, Rossi 4, Pavese 3, Oliverio 5, Panceri 18, Bandirali 12. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Bluorobica Bergamo: Ciocchetti 2, Zana 6, Belotti 2, Pedrocchi 2, Okoye, Sissoko 35, Cattaneo 8, Fumagalli 2, Gerbasio 10, Pezzotta, Benini. All. Sorci.