Progetto Giovani Cantù i fratelli Mazzoleni ko con l'Italia U16 all'esordio del torneo di Iscar

Progetto Giovani Cantù: news azzurre per due cestisti del club brianzolo.

Sconfitta all'esordio del Torneo di Iscar in Spagna per i due fratelli Alessandro e Federico Mazzoleni del Progetto Giovani Cantù con la maglia della nazionale italiana Under16. Ieri gli azzurrini infatti nel primo match della manifestazione si sono dovuti arrendere alla Russia per 80-72. Alessandro Mazzoleni è partito in quintetto base segnando 5 punti, Federico ha totalizzato 4 punti. Oggi il secondo impegno per l'Italia nel quadrangolare, contro la selezione di Castilla y Leon (ore 18.00). Domani martedì 7 dicembre terza e ultima sfida del torneo, contro la Spagna (ore 19.00).

Il tabellino di Russia-Italia 80-72 (21-19, 14-19, 19-10, 26-24)

Russia: Kuzin 2 (1/5), Filippov, Smolyaninov, Mironov 5 (1/1, 1/1), Lev, Noskov* 5 (2/5, 0/2), Vashchenko* 22 (8/11), Demin* 22 (2/6, 5/12), Gusev* 8 (4/5, 0/2), Radulov 8 (0/1, 2/5), Komissarov, Ilin* 8 (3/6). All. Pivtsaikin

Italia: Doneda, Toffanin 4 (2/3, 0/1), Saccoccia* 4 (1/7, 0/2), Meschini, Valesin* 8 (4/10, 0/4), Miccoli 32 (10/13, 2/5), Eramo 3 (1/3), Piccirilli* 10 (5/8), Mazzoleni A.* 5 (1/6, 1/3), Mazzoleni F. 4 (1/5), Iannuzzi 2 (1/1), Guidolin*. All. Capobianco

Il calendario

5 dicembre

Italia-Russia 72-80

Spagna-Sel. Castilla Y Leon 93-47

6 dicembre

Italia-Sel. Castilla Y Leon (ore 18.00)

Spagna-Russia (ore 20.00)

7 dicembre

Castilla Y Leon-Russia (ore 18.00)

Spagna-Italia (ore 19.00)

La classifica

Spagna 1/0

Russia 1/0

Italia 0/1

Castilla Y Leon 0/1

I 12 convocati azzurri

#4 Doneda Andrea (2006, 197, A, Oxygen Bassano)

#5 Toffanin Davide (2006, 189, G, Pall. Olimpia Milano)

#6 Saccoccia Stefano (2006, 176, P, SMG Basket School)

#7 Meschini Matteo (2006, 182, P, Fundal Alcobendas Madrid - SPA)

#8 Valesin Leonardo (2006, 191, P/G, Oxygen Bassano)

#9 Miccoli Samuele (2006, 190, G, Pall. Olimpia Milano)

#10 Eramo Francesco (2007, 193, G, Reyer Venezia Mestre)

#11 Iannuzzi Pietro (2006, 195, A, Reyer Venezia Mestre)

#12 Mazzoleni Alessandro Gavino (2006, 195, A, Pallacanestro Cantù)

#13 Mazzoleni Federico Antonio (2006, 198, A, Pallacanestro Cantù)

#18 Piccirilli Axel (2006, 197, A, Stella Azzurra)

#19 Guidolin Cristiano (2006, 205, A/C, Universo Basket Treviso)

Staff azzurro

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente: Allenatore Giuseppe Mangone

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni