Progetto Giovani Cantu i gemelli Alessandro e Federico Mazzoleni convocati con l'Italia under16

News azzurre per il PGC

Progetto Giovani Cantu doppia bella notizia tinta d'azzurro per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantu doppia bella notizia tinta d'azzurro per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantu i due fratelli del PGC parteciperanno al raduno con la nazionale a Roma dall'1 al 4 dicembre

Belle notizie tinte d'azzurro per il Progetto Giovani Cantù. I fratelli Federico e Alessandro Mazzoleni, che militano nella squadra Under 17 Eccellenza e anche in quella Under 16 Gold del Progetto Giovani Cantù, infatti sono stati convocati sala settore nazionale tra i i 18 atleti per partecipare al prossimo raduno con l'Italia Under 16. Gli azzurrini diretti da coach Andrea Capobianco si ritroveranno a Roma dall’1 al 4 dicembre poi solo 12 prenderanno parte al torneo di Iscar in Spagna che si giocherà dal 5 all’8 Dicembre, dove dovranno misurarsi sul campo contro Russia, Castilla y Leon e Spagna. Una bella doppia soddisfazione per il mondo PGC.

Azzurri convocati con l'Italia U16

Bialobrzeski Ignacy Giuseppe (2007, G, Uks Gim 92 Ursynow - Pol)

Doneda Andrea (2006, A, Oxygen Bassano)

Eramo Francesco (2007, G, Reyer Venezia Mestre)

Frosini Francesco (2007, A/C, Scaligera Basket Verona)

Frosini Massimo (2007, A/C, Scaligera Basket Verona)

Guidolin Cristiano (2006, A/C, Universo Basket Treviso)

Iannuzzi Pietro (2006, A, Reyer Venezia Mestre)

Mazzoleni Alessandro Gavino (2006, A, Pallacanestro Cantù)

Mazzoleni Federico Antonio (2006, A, Pallacanestro Cantù)

Meschini Matteo (2006, P, Fundal Alcobendas Madrid - Spa)

Miccoli Samuele (2006, G, Pall. Olimpia Milano)

Piccirilli Alex (2006, A, Stella Azzurra)

Prai Lorenzo (2006, G/A, Universo Basket Treviso)

Saccoccia Stefano (2006, P, SMG Basket School)

Sarr Elhadji Dame (2006, G, Oxygen Bassano)

Suzzi Elio (2006, A, International Basket)

Toffanin Davide (2006, G, Pall. Olimpia Milano)

Valesin Leonardo (2006, P/G, Oxygen Bassano)

Staff azzurro

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente: Allenatore Giuseppe Mangone

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni

Programma azzurro

1 dicembre

Arrivo convocati entro le ore 17:00, presso l’Hotel Villa Maria Regina, Via della Camilluccia 687, Roma

19:30/21:30 Allenamento

2 dicembre

09:30/11:30 Allenamento

16:00/18:00 Allenamento

3 dicembre

09:30/11:30 Allenamento

16:00/18:00 Allenamento

4 dicembre

Trasferimento in Spagna

11:55/14:35 Roma Fiumicino - Madrid volo IB3231

Pomeriggio Allenamento a Iscar (Spagna)

Torneo Internazionale - Italia, Spagna, Russia, Castilla y Leon

5 dicembre

mattina allenamento

pomeriggio gara

6 dicembre

mattina allenamento

pomeriggio gara

7 dicembre

mattina allenamento

pomeriggio gara

8 dicembre

Rientro in Italia

11:25/13:55 Madrid-Roma Fiumicino volo IB3378

Fine Raduno