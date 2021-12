Progetto Giovani Cantù i gemelli Mazzoleni convocati con l'Italia Under16 al torneo di Iscar

Novità importanti dalle selezioni nazionali

Progetto Giovani Cantù ancora buone nuove tinte d'azzurro per due giocatori del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù l'importante kermesse internazionale è in programma in Spagna dal 5 al 8 dicembre

Ancora buone notizie tinte d'azzurro per il Progetto Giovani Cantù che saluta con piacere la nuova convocazione dei gemelli Alessandro e Federico Mazzoleni con l'Italia Under16. Dopo aver svolto il raduno in questi giorni a Roma, i due fratelli del PGC sono stsi inseriti da coach Capobianco nella lista dei 12 atleti che parteciperanno al Torneo Internazionale di Iscar in Spagna dal 5 all’8 dicembre. Domenica 5 Dicembre, l’esordio dell’Italia contro la Russia nella prima gara del torneo.

Questi i 12 azzurrini convocati

Doneda Andrea (2006, A, Oxygen Bassano)

Eramo Francesco (2007, G, Reyer Venezia Mestre)

Guidolin Cristiano (2006, A/C, Universo Basket Treviso)

Iannuzzi Pietro (2006, A, Reyer Venezia Mestre)

Mazzoleni Alessandro Gavino (2006, A, Pallacanestro Cantù)

Mazzoleni Federico Antonio (2006, A, Pallacanestro Cantù)

Meschini Matteo (2006, P, Fundal Alcobendas Madrid - Spa)

Miccoli Samuele (2006, G, Pall. Olimpia Milano)

Piccirilli Axel (2006, A, Stella Azzurra)

Saccoccia Stefano (2006, P, SMG Basket School)

Toffanin Davide (2006, G, Pall. Olimpia Milano)

Valesin Leonardo (2006, P/G, Oxygen Bassano)

Staff azzurro

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente: Allenatore Giuseppe Mangone

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni

Il programma azzurro

4 dicembre

Trasferimento in Spagna

11:55/14:35 Roma Fiumicino - Madrid volo IB3231

15:00 trasferimento in bus da Aeroporto Madrid a Iscar

20:15/21:30 Allenamento

5 dicembre

10:00/11:00 Allenamento

18:00 Russia - ITALIA

6 dicembre

09:00/10:00 Allenamento

18:00 ITALIA - Castilla y Leon

7 dicembre

11:00/12:00 Allenamento

20:00 Spagna - ITALIA

8 dicembre

Rientro in Italia

07:30 trasferimento in bus da Iscar ad Aeroporto Madrid

11:25/13:55 Madrid-Roma Fiumicino volo IB3378

Fine Raduno