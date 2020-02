Progetto Giovani Cantù ieri la San Bernardo ha pareggiato con Reggio Emilia

Progetto Giovani Cantù quarti di finale NEXT GEN CUP.

Progetto Giovani Cantù oggi la sfida di ritorno vale l’accesso alla semifinale

Si mangia le amni la squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù griffata Acqua San Bernardo-Cinelandia che ieri ha aperto la fase finale della Next Gen Cup con un… pareggio. A Pesaro nel primo match dei quarti di finale i canturini di coach Mattia Costacurta sono stati fermati sul 76-76 dalla Grissin Bon Reggio Emilia dopo aver comandato a lungo. E lo sono stati fino a una manciata di secondi dalla fine quando sono stati raggiunti sul 76-76 grazie a due tiri liberi vanificando così un successo che sembrava ormai in mano. Tutto rimandato quindi al return match di oggi in programma alle 15:30: da qui uscirà il nome della squadra che potrà proseguire il suo cammino alla Next Gen nella semifinale di domani sabato 15 febbraio dove sfiderà la vincente tra Pesaro e Trento. Dall’altra parte del tabellone, invece, nei quarti le sfide Pistoia-Trieste e Reyer Venezia-Fortitudo Bologna

Il tabellino di S. BERNARDO CINELANDIA CANTU’ – REGGIO EMILIA 76-76

(26-20, 43-33, 69-54)

S. Bernardo-Cinelandia Cantù: Caglio 8, Lanzi 2, Arienti 2, Sacripanti ne, Procida 15, Di Giuliomaria 15, Quarta 12, Mirkovski, Ziviani 13, Boev, Bresolin 5, Marazzi 4. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

Grissin Bon Reggio Emilia: Carta, Porfilio 22, Soviero 14, Riccò 4, Maddaloni, Soliani 4, Besozzi 2, Codeluppi ne, Lusvarghi 4, Cham 6, Diouf 20, Press ne. All. Menozzi, Vice All. Rossetti, Di Paolo.

