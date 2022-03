Progetto Giovani Cantù ieri pesante sconfitta casalinga per la Hollywood Kart contro Cremona

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno di ritorno fase Gold del campionato U19 Eccellenza.

Seconda sconfitta di fila nel girone di ritorno della fase Gold del campionato Under19 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù. Ieri sera la Hollywood Kart Cantù di coach Mattia Costacurta ha dovuto incassare una pesante sconfitta casalinga per mano della Vanoli Cremona passata per 46-79. Partenza subito in salita per i canturini che hanno poi dovuto sempre inseguire senza mai agganciare gi avversari. Cantù che tornerà in campo ancora in casa lunedì 4 aprile contro la Pallacanestro Varese.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Vanoli Cremona 46-79.

Parziali: 10-19, 26-40, 34-62

Cantù: Tarallo 12, Brembilla 9, Borsani 8, Meroni 5, Ndubuisi 4, Cattaneo 2, Redaelli 2, Tosetti 2, Trombetta 2, Chiappa, Clerici, Maduka. All. Costacurta.

Programma del 7° turno, 2° ritorno del girone Gold U19 Eccellenza Lunedì 28 marzo ore 19 Cantù-Cremona 46-79, Bernareggio-Blu Orobica 69-77; martedì 29 Varese-Milano.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 8; Bernareggio 8; Pallacanestro Varese 6; Cremona, Milano 4; Cantù 2.