Progetto Giovani Cantù ieri secondo ko di fila per la Hollywood Kart che però termina al 1° posto

Progetto Giovani Cantù si chiude prima fase del girone Giallo Under19 Eccellenza.

Si è chiusa ieri sera la prima fase del campionato Eccellenza per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù e si è chiusa con la seconda sconfitta consecutiva ininfluente ai fini della classifica. Già perché ieri sera la Hollywood Kart diretta da coach Mattia Costacurta ha perso in casa contro la Pallacanestro Varese per 74-97 ma non ha intaccato il suo primato solitario mantenendo due punti di vantaggio proprio sulla squadra varesina seconda in graduatoria nel girone giallo dove resta solo una gara da giocare quella in programma domani 2 febbraio Milanotre-Robur Varese che definirà la classifica finale. Poi la Hollywood Kart aspetterà di conoscere il calendario della seconda fase del campionato U19 Eccellenza.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Pallacanestro Varese 74-97

Parziali 15-27, 30-52, 53-73

Cantù: Borsani 16, Tosetti 11, Trombetta 10, Brembilla 8, Ndubuisi 8, Greppi 7, Redaelli 5, Chiappa 2, Maduka 2, Milici 2, Terragni 2, Meroni 1. All. Costacurta.

Recupero 6° turno di ritorno girone Giallo Under19 Eccellenza

Giocata il 24 gennaio Aba Legnano-Robur Varese 66-62; oggi 25 gennaio Here You Can-Bernareggio; lunedì 31 gennaio Cantù-Pallacanestro Varese 74-97

Classifica girone Giallo Under19 Eccellenza

Hollywood Kart Cantù 20; Pall. Varese 18; Bernareggio 16; Robur Varese*, Aba Legnano 8; Milanotre*, Here You Can 6. (* 1 gara in meno)

Risultati 7° turno di ritorno girone Giallo Under19 Eccellenza

Già giocate Pallacanestro Varese-Here You Can 90-60, Bernareggio-Aba Legnano 72-54; martedì 2 febbraio Milanotre-Robur Varese. Riposa PGC Cantù.