Progetto Giovani Cantù ieri sera il Viaggiator Goloso stoppato al giro di boa da Varese

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 5° turno della seconda fase Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra biancoblù è stata battuta sul campo della capolista per 76-51

Chiude male il girone d'andata della seconda fase del campionato Under17 Eccellenza la squadra del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso ieri sera infatti si è dovuto arrendere sul campo della capolista Varese per 76-51. Il team di coach Mattia Costacurta tornerà in campo per aprire il girone di ritorno mercoledì 30 marzo quando ospiterà l'AIX Milano che all'andata si impose per 91-77.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 76-51 (25-8, 37-28, 59-41) Pallacanestro Varese: Bortoli, Bosso 12, Belotti, Frangos 8, Dall’Omo 2, Goffi, Guimdo 19, Bottelli 15, Golino 2, Coppa, Zhao 18, Mele. All. Bizzozi. Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 16, Cattaneo, Chiappa, Meroni 18, Moscatelli 5, Clerici 2, Mazzoleni A 2, Stefanov, Mazzoleni F 4, Toluwa 2, Greppi 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 5° turno, ultimo d'andata Girone Gold U17 Eccellenza Martedì 22 marzo ore 21 Pall. Varese-Cantù 76-51, Mercoledì 23 marzo Orobica-Milano; venerdì 25 Cremona-Desio.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 10; Milano, Cantù, Cremona 4; Blu Orobica 2; Desio 0.