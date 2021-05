Progetto Giovani Cantù ieri sera la Hollywood Kart beffata nel finale a Varese

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno del campionato lombardo Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team canturino si è dovuto arrendere sul campo della Robur per 70-67 dopo una gara equilibrata

E’ tornata in campo ieris era martedì 11 maggio anche la squadra U18 Eccellenza del Progett Giovani Cantù griffata Hollywood Kart per il 2° truno del grione C lomabrado. Dopo il successo nel match d’esordio sul campo della Pallacanestro Varese per 71-74 però la squadra di coach Mattia Costacurta non è riuscita a ripetersi e si è dovuta arrendere nel finale di un match molto equilibrato sul parquet della Robur Varese per 70-67. Cantù è stata avanti per oltre due quarti ma non è mai riuscita a staccare i locali che hanno trovato invece il sorpasso vincente nel finale. L’Hollywood Kart tornerà in campo per il 3° turno martedì 18 maggio in casa (Casnate ore 20.30) contro Accademia Alto Milanese.

Il tabellino di Robur Varese-Hollywood Kart Cantù 70-67

Parziali 11-17, 30-33, 48-46.

Robur Varese: Brignoli, Bacchiega 4, Pavese 6, Sorrentino 6, Macchi 15, Napoletano 2, Librizzi 5, Gaezzi 2, Rovera, Zivkovic 4, Alesina 24, Caccia 2. All. Santandrea.

PGC Cantù: Trombetta 2, Terragni 9, Chiappa, Sacripanti, Clerici, Redaelli 2, Borsani, Moscatelli 7, Brembilla 7, Tarallo 8, Bresolin 13, Elli 19. All. Costacurta.