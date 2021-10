Progetto Giovani Cantù ieri secondo successo di fila per il Viaggiatore Goloso che ha sbancato Arese

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù risultati del 2° turno d'andata del campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù i brianzoli di coach Mattia Costacurta torneranno in campo martedì 19 ottobre ospiti della Robur Varese

Secondo successo consecutivo per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù in occasione del 2° turno d'andata del girone giallo del campionato Eccellenza lombardo. Il Viaggiaore Goloso diretto da coach Mattia Costacurta ieri sera ha sbancato il campo della Pallacanestro Arese con una prova autoritaria. Dopo un primo quarto equilibrato i canturini hanno preso in mano la gara per allungare imperiosamente dopo l'intervallo. Gli U17 del PGC torneranno in campo per il 3° turno d'andata martedì 19 ottobre ospiti della Robur Varese (ore 21)

Il tabellino di PALLACANESTRO ARESE - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 43- 76

Parziali 16-17, 21-33, 33-55

Pallacanestro Arese: Fanin 15, Perversi 2, Ruggeri, Liberali, Pignataro 8, Terenghi 1, Sironi, Tansella 9, Moronetti 4, Reali 4, Pappalettera, Lampasona. All. Capello, Vice All. Veselinovic.