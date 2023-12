Progetto Giovani Cantù: ieri sera si svolta a Seveso la grande Festa di Natale del PGC

Ieri sera presso il palazzetto dello sport di Seveso è andata in scena la grande Festa di Natale del Progetto Giovani Cantù che ha chiamato a raccolta tutte le squadre, gli atleti, staff tecnici, quadri dirigenziali, famiglie e tanti tifosi per il tradizionale scambio d'auguri con anche alcuni giocatori della formazione di serie A della Pall. Cantù.

A fare gli onori di casa il fondatore e patron del PGC Antonio Munafò che ha ringraziato tutti i partecipanti e anche il rappresentante dell'amministrazione comunale di Cantù il vicesindaco Giuseppe Molteni che è così intervenuto:

"Siamo consapevoli e dispiaciuti delle difficoltà logistiche che stanno attraversando la Pallacanestro Cantù e il Progetto Giovani ma anche vedere le famiglie dei cestisti nostrani fare da taxisti per portarli in palestre fuori dal nostro territorio. Non avere le strutture adeguate sul territorio è difficoltoso. Noi da parte nostra ci stiamo provando ma i tempi sono lunghi. Ci dispiace vedere le nostre società, le associazioni e i nostri ragazzi per cui è fondamentale fare sport, andare in altre realtà. Noi vogliamo come Amministrazione completare il Parini e creare altre strutture di supporto per le attività sportive".

La festa di ieri è stata anche l'occasione per fare un bilancio sul 2023 del PGC che sta per andare in archivio. Lo ha fatto per noi Thomas Munafò dirigente e GM del Team Abc Cantù: