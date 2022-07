Progetto Giovani Cantù il 2005 biancoblù Riccardo Greppi inizia il nuovo raduno con l'Italia Under18

Progetto Giovani Cantù si apre oggi a Roseto la seconda fase di lavori della nazionale verso gli Europei di categoria.

Progetto Giovani Cantù dal 21 al 23 luglio ultimi test nel Torneo in Grecia, poi dal 30 luglio al 7 agosto la kermesse continentale in Turchia

Inizia oggi da Roseto la seconda fase di preparazione in vista degli Europei per la nazionale italiana Under18 che vede tra i convocati anche Riccardo Greppi il centro classe 2005 del Progetto Giovani Cantù. Gli azzurrini diretti da coach Andrea Capobianco si ritrovano oggi a Roseto degli Abruzzi per poi fare tappa ad Atene per partecipare al Torneo Internazionale con Germania, Israele e Grecia dal 21 al 23 luglio. L'Italia farà poi ritorno a Roma per gli ultimi allenamenti dal 25 al 27 luglio e quindi partirà il 28 luglio alla volta della Turchia dove ad Izmir si volgerà il campionato Europeo di categoria dal 30 luglio al 7 agosto. L'Italia U18 è inserita nel Girone D con Croazia (prima gara il 30 luglio), Lituania (seconda gara il 31 luglio) e Montenegro (terza gara il 1 agosto). Il 3 agosto gli ottavi di finale, il 4 agosto i quarti, il 6 agosto le semifinali e il 7 agosto le finali. Ricordiamo che solo solo 12 dei 16 convocati prenderanno parte al Torneo in Grecia e quindi all'Europeo. Riccardo Greppi spera di essere scelto proprio tra i magnifici 12 azzurri.

Questa la lista dei convocati azzurri

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Chapelli Alessandro Maria (2004, G, Umana Reyer Venezia)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Innocenti Emmanuel (2004, G, Stella Azzurra)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy - High School)

Salvioni Riccardo (2004 G/A Stella Azzurra)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Zanetti Giacomo (2005, C, Vanoli Cremona)

Zangheri Lorenzo (2004, A, Dolomiti Energia Trento)

Giocatori a disposizione

Bramati Mirko (2004, G, Morris Catholic - High School)

Errica Nicholas (2005, P, Vanoli Cremona)

Fragonara Alberto (2004, P, Accademia Bk Altom.Se)

Franceschi Giorgio (2005, G, Virtus Segafredo Bologna )

Gallo Filippo (2004, G, Vanoli Cremona)

Leoni Andrea Angelo (2004, A, Pall. Olimpia Milano)

Longo Valerio Maria (2004, A, 2b Control Trapani)

Morena Tommaso (2004, A, Umana Reyer Venezia )

Torneo in Grecia

21 luglio

ore 17.45 GERMANIA- ITALIA

ore 20.30 ISRAELE - GRECIA

22 luglio

Ore 17.45 ITALIA –ISRAELE

Ore 20. 30 GRECIA - GERMANIA

23 luglio

Ore 17.45 ISRAELE-GERMANIA

Ore 20.30 GRECIA - ITALIA