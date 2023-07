Progetto Giovani Cantù: nuova chiamata azzurra per il cestista brianzolo reduce dal Trofeo dell'Amicizia.

Progetto Giovani Cantù: il 2008 Luca Bandirali convocato per il raduno dell'Italia under16

Ancora belle notizie colorate d'azzurro per il Progetto Giovani Cantù. Il suo giovane cestista del 2008 Luca Bandirali dopo aver concluso la bella esperienza con l'Italia Under15 al Torneo dell'Amicizia 2023 (con il compagno di squadra Andrea Panceri) che si è disputata ad Heraklion sull'isola di Creta, è stato ora convocato per partecipare anche al raduno con l'Italia Under16 sotto la guida di coach Mangone che si svolgerà da oggi venerdì 28 luglio a Roma per preparare il Campionato Europeo in programma dal 5 al 13 agosto in Macedonia. Alla fine di questo raduno lo staff tecnico diramerà la lista ufficiale dei 12 azzurri che parteciperanno alla rassegna continentale Under16 a Skopje in cui 'Italia è inserita nel girone D con Turchia, Slovenia e Montenegro. Il debutto è fissato per il 5 agosto alle ore 16 contro la Turchia.

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia, Slovenia-Montenegro

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro, Turchia-Slovenia

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia, Montenegro-Turchia