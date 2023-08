Progetto Giovani Cantù: si sono giocati gli ottavi di finale della rassegna continentale a Skopie.

Progetto Giovani Cantù: il brianzolo Bandirali e l'Italia U16 travolgono il Belgio 102-72 e volano ai quarti degli Europei

Vola l'Italia Under16 con il cestita del Progetto Giovano Cantù Luca Bandirali che accede ai quarti di finale dei campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Skopie in Macedonia. Gli azzurrini infatti hanno stravinto gli ottavi di finale travolgendo il Belgio con una prestazione super e un risultato eloquente di 102-72. Per Bandirali 4 punti a referto. Giovedì 10 agosto l'Italia sfiderà nei quarti di finale la Germania per un posto nella semifinale continentale e per cullare il sogno medaglia. La palla a due fra Italia e Germania si alzerà domani, 10 agosto, alle 13.30. Live su YouTube FIBA.

Il tabellino di Italia-Belgio 102-72

Parziali: 25-17, 57-39, 89-55

Italia: Ceccato 3 (1/4 da tre), Perez 10 (2/4, 2/2), Mathis 18 (7/9, 1/1), Nistrio (0/1), Hassan 5 (1/2, 1/3), Granai 6 (3/7, 0/1), Carnevale 8 (1/2, 2/5), Abreu 10 (4/4), Accorsi 7 (2/6 da tre), Bandirali 4 (1/3), Lonati 14 (4/5, 2/6), Garavaglia 17 (4/5, 2/6). All. Mangone

Belgio: Embo 13 (3/4, 1/2), Minucci 9 (3/4, 0/1), Sourin 11 (3/6, 1/2), Swolfs 6 (2/3), Hodge 11 (3/8, 1/3), Leclercqs 3 (1/1), T’Joncke 10 (2/4, 2/3), Goudiaby, De Ridder (0/2), Pitz 2 (1/4, 0/2), de Mol 5 (1/4 da tre), Coppejans 2 (1/2). All. Pas

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia 101-68, Slovenia-Montenegro 84-67

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro 88-69, Turchia-Slovenia 60-74

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia 74-83, Montenegro-Turchia 79-71

8 agosto Riposo

9 agosto Ottavi di finale ore 16 Italia-Belgio 102-72

10 Agosto quarti di finale ore Italia-Germania

Il 14 agosto Rientro in Italia e Fine raduno.

Classifica Girone D

Italia 6; Slovenia 4; Montenegro 2; Turchia 0.