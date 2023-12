Progetto Giovani Cantù: il brianzolo Luca Bandirali con l'Italia U16 da oggi al Torneo di Iscar

Ora è ufficiale Luca Bandirali talento emergente classe 2008 del Progetto Giovani Cantù è tra i 12 azzurri convocati con l'Italia Under16 che da oggi, mercoledì 6 dicembre e fino a sabato 9, disputerà il Torneo a Iscar in Spagna.

Dopo 3 giorni di allenamenti presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No), coach Alberto Buffo ha diramato la lista dei 12 convocati per la trasferta iberica. La Nazionale Under 16 maschile azzurra partecipa da campione in carica all’ormai tradizionale Torneo pre natalizio in Castilla y Leon dove lo scorso anno sconfisse in finale proprio la Spagna.

Bandirali e compagni sono inseriti nel Girone B ed esordiranno contro la selezione locale del Castilla y Leon domani mercoledì 6 dicembre alle 18 mentre l’8 dicembre affronterà, sempre alle 18, la Grecia nel secondo match. Le gare del torneo verranno trasmesse live streaming. Nel Girone A si sfidano Spagna, Portogallo e Polonia.

Il 9 dicembre giornata conclusiva con gli incroci tra i due raggruppamenti e le finali per il primo (ore 19.15), il terzo (ore 17.00) e il quinto posto (ore 14.30).

I convocati azzurri

5 Pietro Redaelli (2008, P, Pall. Bernareggio 99)

7 Federico Zecchi (2008, P, ABC Castelfiorentino)

8 Vittorio Iacorossi (2008, A, Scuola Basket Roma)

9 Giulio Vergnaghi (2008, A, GGS)

10 Gabriele Gallo (2008, G, Stella Azzurra)

11 Andrea Bresciani (2008, A, Derthona Basket)

13 Federico Cattapan (2008, G, Aquila Basket Trento 2013)

14 Thomas Acunzo (2008, C, Aquila Basket Trento 2013)

15 Werther Bellinaso (2008, G, Derthona Basket)

16 Vittorio Triggiani (2008, A, Aquila Basket Trento 2013)

19 Pablo Giovanni Abreu (2008, C, Pall. Reggiana)

20 Luca Franco Bandirali (2008, A, Pallacanestro Cantu’)

Staff azzurro

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Alberto Buffo

Assistente Allenatore: Angelo Gigli

Assistente Allenatore: Nicolas Zanco

Preparatore Fisico: Luca Bolletta

Medico: Gianmarco Gaudenzi

Fisioterapista: Tommaso De Peppo

Team Manager: Domenico Meroni

Il calendario del XVI° Iscar International Tournament 2023

Gruppo A: Castilla Y Leon, Grecia, Italia

Gruppo B: Spagna, Polonia, Portogallo