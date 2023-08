Progetto Giovani Cantù il brianzolo Luca Bandirali convocato per gli Europei Under16

Progetto Giovani Cantù un'altra bella notizia avvalora l'estate azzurra del PGC.

Progetto Giovani Cantù l'Italia volerà domani a Skopje dove sabato 5 agosto debutterà contro la Turchia

Continua l'estate azzurra del Progetto Giovani Cantù. Terminata domenica scorsa l'avventura agli Europei Under18 di Riccardo Greppi ecco che il testimone passa ora a un altro talentino del PGC il lungo classe 2008, Luca Bandirali che è stato convocato per partecipare agli Europei di categoria con l'Italia Under16. La giovane nazionale con Bandirali partirà domani mercoledì 2 agosto alla volta di Skopje in Macedonia dove si svolgerà dal 5 al 13 agosto la rassegna continentale che vedrà gli azzurri inseriti nel girone D con Turchia, Slovenia e Montenegro. Il debutto è fissato per il 5 agosto alle ore 16 contro la Turchia.

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia, Slovenia-Montenegro

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro, Turchia-Slovenia

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia, Montenegro-Turchia

Il programma azzurro

2 agosto 2023

Trasferimento a Skopje (Macedonia del Nord)

3 agosto 2023

allenamenti

4 agosto 2023

allenamenti

5 – 13 agosto 2023 Campionato Europeo – Skopje (Macedonia del Nord)

5 agosto 2023

1° turno ore 16 ITALIA - Turchia

6 agosto 2023

1° turno ore 21 Montenegro - ITALIA

7 agosto 2023

3° turno ore 16 Slovenia - ITALIA

8 agosto 2023

Riposo

dal 9 al 13 agosto 2023

Seconda fase

14 agosto 2023

Rientro in Italia e Fine raduno