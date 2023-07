Progetto Giovani Cantù: il brianzolo Riccardo Greppi con l'Italia Under18 sfida la Lituania

Progetto Giovani Cantù volge al termine il campionato Europeo di categoria a Nis.

Progetto Giovani Cantù: il lungo del PGC alle 18.30 punta a giocare domani la finale per il 9°-10° posto

Volge al termine il campionato Europeo Under18 a Nis per Riccardo Greppi, il lungo classe 2005 del Progetto Giovani Cantù che oggi, sabato 29 luglio, con l'Italia tornerà in campo alle ore 18 per affrontare la Lituania nella semifinale per il 9°-12° posto (live su YouTube FIBA). Greppi e compagni sono reduci dal successo contro la Polonia per 93-83 ma purtroppo sono fuori dalle zone di vertice avendo perso l'ottavo di finale contro la Slovenia per86-73. Fino ad oggi Greppi ha giocato le cinque partite con l'Italia totalizzando 10 punti in 53 minuti in campo.

Questi tutti i risultati dell'Italia Under18

Quarti di finale 9°-12° posto Italia-Polonia 93-83 (Greppi 2 punti)

Ottavi di finale Italia-Slovenia 73-86 (Greppi 2 punti)

Girone di qualificazione

1° turno Italia-Grecia 83-88 (Greppi 4 punti)

2° turno Italia-Danimarca 93-77 (Greppi 2 punti)

3° turno Italia-Spagna 72-78 (Greppi 0 punti)