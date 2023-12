Progetto Giovani Cantù: il canturino Luca Bandirali guida al successo l'Italia U16 contro Castilla Y Leon

Buone nuove tinte d'azzurro arrivano dalla Spagna per il Progetto Giovani Cantù. Il cestista del PGC Luca Bandirali, classe 2008, è stato ieri grande protagonista del successo dell'Italia Under16 nella prima gara del tradizionale Torneo di Iscar dove ha battuto per 92-83 la selezione locale del Castilla Y Leon. Come detto tra gli azzurri sugli scudi il canturino Bandirali con 12 punti e 8 rimbalzi.

Oggi giornata di riposo poi domani, venerdì 8 dicembre, l'Italia U16 tornerà in campo contro la Grecia alle ore 18.00 (live streaming sulla pagina YouTube Basket Cantera). Il 9 dicembre giornata conclusiva con gli incroci tra i due raggruppamenti e le finali per il primo (ore 19.15), il terzo (ore 17.00) e il quinto posto (ore 14.30). Nel Girone A figurano invece Spagna, Portogallo e Polonia.

Il tabellino di Italia-Castilla Y Leon 92-83 (18-17, 25-15, 27-21, 22-30)

Italia: Redaelli 11, Zecchi* 7, Iacorossi, Vergnaghi 19, Gallo* 6, Bresciani 4, Cattapan* 13, Acunzo, Bellinaso 2, Triggiani 9, Abreu* 9, Bandirali* 12. All: Buffo

Castilla Y Leon: Rodriguez* 22, Moreno 3, Gomez A. 5, Gomez O.* 14, Rubio 7, Beites* 6, Del Val* 8, Punte, Vrban* 10, Hernansanz 2, Tovar, Rodriguez 6. All: Velez

Il calendario del XVI Iscar International Tournament 2023