Progetto Giovani Cantù: il centro Riccardo Greppi convocato con l'Italia Under18

Progetto Giovani Cantù: gli azzurrini svolgeranno il ritiro a Potenza dal 22 giugno al 3 luglio

Buone notizie tinte di azzurro per il Progetto Giovani Cantù che brinda alla convocazione del suo giocatore classe 2005 Riccardo Greppi che parteciperà con la nazionale Under18 al raduno di Potenza dal 22 giugno al 3 luglio. Tra i 18 atleti scelti da coach Andrea Capobianco c'è anche il lungo canturino in forza quest’anno sia al Gorla Cantù di serie C Silver (promossa nella nuova C regionale), sia alla Columbus Cantù Under 19 (che si è qualificata per le finali tricolori). La Nazionale azzurra si allenerà e parteciperà al Torneo Internazionale in programma a Potenza dal 30 giugno al 2 luglio, e che vedrà gli azzurrini scendere in campo contro Germania, Slovenia e Repubblica Ceca.

Programma del Torneo di Potenza

30 giugno

Ore 18 GERMANIA-SLOVENIA

Ore 20.30 ITALIA – REP.CECA

1 luglio

Ore 18 SLOVENIA-REP. CECA

Ore 20.30 ITALIA-GERMANIA

2 luglio

Ore 18 REP.CECA-GERMANIA

Ore 20.ro ITALIA-SLOVENIA

3 luglio

Fine Raduno