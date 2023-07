Progetto Giovani Cantù: continua il cammino del cestista brianzolo con l'Italia U18 verso gli Europei.

Progetto Giovani Cantù: il centro Riccardo Greppi convocato in azzurro per il raduno di Roseto

La nazionale italiana Under18 si prepara ad iniziare la seconda fase del raduno pre Europei e nella lista dei convocati è confermata la presenza di Riccardo Greppi centro del Progetto Giovani. Archiviato il 3° posto al Torneo di Potenza ora Greppi e compagni lavoreranno a Roseto degli Abruzzi dal 6 al 12 luglio per poi trasferirsi in Spagna dove dal 14 al 16 giocheranno un altro torneo con la nazionale locale, la Grecia e la Lituania. Dal 22 invece scatteranno gli Europei a Nis (Serbia) dove gli azzurrini di coach Capobianco debutteranno contro la Grecia per poi sfidare Danimarca e Spagna.

Gli azzurri convocati per la seconda fase pre Europei

Andrea Cecchi

Stefano Conte

Renè D'Amelio

Mattia De Martin

Nicholas Errica

Francesco Ferrari

Giorgio Franceschi

Riccardo Greppi

Lorenzo Leoni

Leonardo Marangon

Samuele Miccoli

Matteo Porto

Gabriel Pozzato Belfort

Dame Elhadji Sarr

Enrico Tadiotto

Nicolas Tanfoglio

David Torresani

Timoty Teodoro Tomas Van Der Knaap

Giacomo Zanetti

Questo il programma azzurro verso gli Europei

6 luglio Inizio raduno a Roseto degli Abruzzi (TE)

7-12 luglio Allenamenti

13 luglio Trasferimento a Logrogno (Spagna) per Torneo

14 luglio 1° turno Torneo

Ore 18.00 Italia-Lituania

Ore 20.30 Spagna-Grecia

15 luglio 2° turno Torneo

Ore 18.00 Lituania-Grecia

Ore 20.30 Spagna-Italia

16 luglio 3° truno Torneo

Ore 18.00 Grecia-Italia

Ore 20.30 Spagna-Lituania

17 luglio Rientro in Italia a Roma

18 luglio Allenamento presso Acqua Acetosa

19 luglio Trasferimento a Nis (Serbia) per Europei Under18

20-21 luglio Allenamenti 22 luglio 1° turno Europei Under18 Ore 18.00 Grecia-Italia

23 luglio 2° turno Europei Under18

Ore 13.00 Italia-Danimarca

24 luglio 3° turno Europei Under18

Ore 20.30 Spagna-Italia

26-30 luglio Orari e programma da definire

31 luglio Rientro in Italia e fine raduno