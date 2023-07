Progetto Giovani Cantù: un interessante invito via social è stato lanciato dal club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù: il mondo PGC ora recluta nuovi allenatori e dirigenti per la stagione 2023/24

E ora il Progetto Giovani Cantù recluta anche nuovi allenatori per la stagione 2023/24. Già perché dopo le due fortunate giornate di leve giovanili a caccia di nuovi talenti da inserire nel suo vivaio andate in scena sabato 1 luglio e domenica 9 luglio, ecco che il PGC vuole ampliare anche il suo staff tecnico. Un vero e proprio invito via social quello diffuso dal club brianzolo diventato da anni un punto di riferimento non solo in provincia ma in tutta Italia.

"Ti piace allenare e vorresti metterti alla prova in una società d’Eccellenza? Il basket è la tua passione e hai voglia di seguire una squadra nel corso di un’intera stagione? Il PGC sta cercando proprio TE! Dopo il grandissimo successo della campagna di leva, che ha riscosso un numero incredibile di adesioni, il Progetto Giovani Cantù è ora alla ricerca di persone in gamba e appassionate da inserire nel proprio staff. In particolare, siamo alla ricerca di assistenti allenatori (già in possesso di tessera CNA) e dirigenti accompagnatori per le squadre giovanili".

Gli interessati possono mandare la propria candidatura via mail a giocaconnoi@pgccantu.it