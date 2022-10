Progetto Giovani Cantù il PGC concede il bis vincente con il centello: Pallacanestro Varese va ko

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno del girone A del campionato Unde15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù ottima prova del team di coach Castoldi che ha battuto i biancorossi varesini con un netto 102-62

Bis vincente per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri ha vinto il derby casalingo contro la Pallacanestro Varese con un fragoroso 102-62. Una bella vittoria per i biancoblù diretti da coach Federico Castoldi che oltre al centello hanno visto tutti i giocatori a segno e ben sei in doppia cifra. Cantù tornerà in campo sabato 8 ottobre ospite del Magenta ancora a quota 0 in classifica.

Il tabellino di PGC Cantù-Pall. Varese 102-62

Cantù: Carlotta 15, Molteni 14, Ghirardi 14, Panceri 12, Bandirali 12, Aru 10, Calvio 7, Zimonjic 6, Kellici 4, Viviani 4, De Rosa 2, Rossi 2. All. Castoldi.

Il cartellone del 2° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 1 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Pall. Varese 102-62, Gallarate-Legnano 51-52, Magenta-Bernareggio 66-97, Varese Academy-Desio 103-58.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù, Varese Academy 4; Pallacanestro Varese, Aurora Desio, Bernareggio, Aba Legnano 2; Magenta, Gallarate 0.

Il cartellone del 3° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 8 ottobre ore 17 Magenta-PGC Cantù, Legnano-Pall. Varese, Desio-Gallarate, Bernareggio- Varese Academy.