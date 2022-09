Progetto Giovani Cantù: definito il calendario del campionato Under13 Elite Lombardo.

Progetto Giovani Cantù: il PGC debutterà il 16 ottobre sul campo della Robur Varese

Anche la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù conosce gli avversari e le date del suo girone nel campionato di categoria lombardo. Gli U13 brianzoli allenati da coach Matteo Bonassi in veste di primo allenatore e coach Riccardo Poletto in veste di assistente sono inseriti nel girone B e debutteranno il 16 ottobre ospiti della Robur Varese. L'ultima gara della prima fase è in programma il 4 febbraio.

Il calendario del PGC Cantù nel girone B U13 Elite

1° turno Robur Varese-PGC Cantù andata 16/10, ritorno 3/12

2° turno PGC Cantù-Gallarate andata 22/10, ritorno 15/12

3° turno PGC Cantù-Draghi Gorla andata 29/10, ritorno 18/12

4° turno Virtus Luino-PGC Cantù andata 5/11, ritorno 14/01

5° turno PGC Cantù-Pall. Tromello andata 12/11, ritorno 21/01

6° turno PGC Cantù-Libertas Cernusco andata 19/11, ritorno 29/01

7° turno Aba Legnano- PGC Cantù andata 27/11, ritorno 4/02