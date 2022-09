Progetto Giovani Cantù il PGC è in semifinale al Torneo di Martinengo

Progetto Giovani Cantù: la squadra Under15 brianzola protagonista di questo pre campionato.

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Federico Castoldi oggi sfida Treviso sulla scia dei primi tre successi

Dopo le prime due giornate di partite, percorso netto per la squadra Under15 del Progetto Giovani protagonista al Torneo di Martinengo. Tre vittorie su tre gare disputate per i ragazzi di coach Federico Castoldi che hanno superato nell'ordine Desio, Cernusco e Treviglio. Oggi i canturini affrontano Treviso in semifinale per ambire alla finalissima del torneo.

Il tabellino di PGC CANTÙ- AURORA DESIO 73 36

PGC Cantù: Panceri 15, Bandirali 10, Carlotta 7, Aru 12, Calvio 7, Malano 4, Derosa 7, Oliverio 7, Kellici 2, Rossi 2.

Aurora Desio: Trezzi 6, Brambilla 4, Pascu 3, Scalzi 6, Borghi 4, La Mantia 3, Sangalli 2, Cividati 4, Ambrosini 2, Pifferi 2.

Il tabellino di LIBERTAS CERNUSCO - PGC CANTÙ 41-66

Libertas Cernusco: Bassi 16, Di Bacco 6, Cenedese 6, Gozzo 3, Di Sergio 2, Boschin 3, Trovato 2, Carubelli 3.

PGC Cantù: Pangeri 16, Aru 6, Carlotta 11, Bandirali 5, Oliverio 3, De Rosa 6, Viviani 3, Calvio 3, Rossi 6, Malano 4.

Il tabellino di BLU BASKET ACADEMY TREVIGLIO - PGC CANTÙ 32- 64

Blu Basket Academy Treviglio: Benini 2, Bucca 9, Meloni 5, Galli 2, Bencetti 4, Brentana 6, Buccinà 2, Clavenna 2.