Progetto Giovani Cantù: il PGC non va in vacanza ma anzi prepara gli open days

Il Progetto Giovani Cantù non va in vacanza anzi apre le sue porte e cerca nuove leve a caccia dei campioni di domani. La società brianzola sulla ali della bella stagione appena chiusa già pensa al futuro e ha organizzato una serie di open day aperti ai nati dal 2006 al 2014. Gli allenamenti aperti si svolgeranno sabato 1 luglio presso la palestra di via Colombo a Cantù e domenica 9 luglio presso il Toto Caimi di Vighizzolo.

Ecco le date ufficiali delle leve del PGC

Sabato 1 luglio 2023 presso la Palestra di Via Colombo

anni 2012, 2013, 2014: dalle 09:00 alle 10:00

anni 2009, 2010, 2011: dalle 10:00 alle 11:30

anni 2006, 2007, 2008: dalle 11:30 alle 13:00

Domenica 9 luglio presso la Palestra di Via Baracca di Vighizzolo

anni 2012, 2013, 2014: dalle 14:30 alle 15:30

anni 2009, 2010, 2011: dalle 15:30 alle 17:00

anni 2006, 2007, 2008: dalle 17:00 alle 18:30

Per la pre-iscrizione clicca sul link Gioca con noi – PGC Cantù (pgccantu.it)