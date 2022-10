Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 2° turno del campionato Under17 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: il PGC si riscatta e centra la prima vittoria contro Blu Orobica

Pronto riscatto della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri sera in casa ha centrato il suo primo successo stagionale nel girone B lombardo domando a Casnate la quotata Blu Orobica Bergamo per 88-81. Buona prova dei ragazzi di coach Antonello Sorci che così si sono ripresi dopo il ko subito all'esordio in quel di Brescia e ora torneranno in campo ancora tra le mura amiche lunedì 12 ottobre quando riceveranno la Libertas Cernusco.

Il tabellino di PGC Cantù-Blu Orobica Bergamo 88-81

PGC: Beltrami 24, P- Moscatelli 22, Azzolini 18, Morton 8, A. Mazzoleni 7, Dioum 5, Grazzi 2, Ferrari 2, Amadori, Bezzi, Marelli, Colombo. All. Socci.

Il programma del 1° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 5 ottobre ore 19.15 PGC Cantù-Blu Orobica Bergamo 88-81, Desio-Bernareggio 58-64, Cremona-Brescia 76-100; giovedì 6 Lissone-Cernusco.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 4; Cernusco, Blu Orobica, Lissone, Cantù, Bernareggio 2; Desio, Cremona, 0.

Il programma del 3° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 12 ottobre ore 19.15 Cantù-Libertas Cernusco, Blu Orobica-Brescia; giovedì 13 Bernareggio-Cremona, Lissone-Desio.