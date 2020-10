Progetto Giovani Cantù Il PGC  sospende il programma degli allenamenti di tutte le sue squadre

Progetto Giovani Cantù nuovo comunicato ufficiale del club canturino dopo l’ultimo decreto ministeriale.

Progetto Giovani Cantù lo staff brianzolo monitora costatemente la situazione in attesa di chiarimenti da parte della autorità federali

Il Progetto Giovani Cantù tiene chiusa la sua attività cestistica dalla serie C al minibasket in attesa di chiarimenti dalla federazione. Già perchè dopo l’ultimo decreto ministeriale firmato ieri, il PGC sta attendendo delucidazioni da parte delle autorità federali su come le società sportive devono e possono agire nei confronti delle attività di allenamento dei propri tesserati. Una situazione difficile resa ancora più disagiata dalla mancanza di chiarezza dell’ultima disposizione governativa ecco per cui la società brianzola ha deciso di comunicare lo stop inevitabilmete fino a data da destinarsi dell’attività sportiva dei suoi gruppi.

COMUNICAZIONE PGC di ieri domenica 25.10.2020

“A seguito del DPCM emanato dal Governo nella giornata odierna, il Progetto Giovani Cantù comunica a tutti i suoi tesserati e ai loro genitori quanto segue.

Quanto presente nell’ultima disposizione governativa non chiarisce inequivocabilmente la posizione che le società sportive devono tenere nei confronti delle attività di allenamento dei propri tesserati.

Tutto il Direttivo e lo Staff del Progetto Giovani Cantù, pertanto, sono strettamente in contatto con gli esponenti degli organi federali, così da poter monitorare la situazione in tempo reale e adeguarsi tempestivamente alle decisioni che verranno prese.

Nel frattempo, è con grande dispiacere che la società si vede costretta a sospendere il programma degli allenamenti, almeno fino a quando non verranno definite le corrette modalità per un ritorno in palestra in completa sicurezza.