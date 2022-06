Progetto Giovani Cantù il PGC Under15 ha partecipato alla prestigiosa Coppa Giove 2022

Progetto Giovani Cantù si è svolto dal 17 al 19 giugno il torneo internazionale a Monza e Villasanta.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo biancoblù si è classificato al 16° posto perdendo la finalina contro l'Urania Milano

La squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù ha partecipato alla 32esima edizione della Coppa Alberto Giove prestigioso torneo internazionale giovanile che si è giocato a Monza e Villasanta dal 17 al 19 giugno. Al via 16 squadre divise in quattro gironi. Cantù era inserita nel girone B dove ha perso all'esordio contro l'EstoniaTeam per 83-39 poi anche il secondo match contro la Blu Orobica Bergamo per 86-52 e quindi il terzo incontro della fase eliminatoria contro l'Aquila Trento per 78-47. Il team canturino ha così giocato la finale per il 15°-16° posto perdendo contro l'Urania Milano con il punteggio di 84-60. Il torneo è stato vinto dai lituani del Kaunas che in finalissima hanno battuto l'Armani Milano.

Queste tutte le finali della Coppa Giove 2022

Finale 1°-2° posto Visi Kartu Kaunas-Armani Olimpia Milano 87-83

Finale 3°-4° posto Stella Azzurra Roma-Aquila Trento 83-51

Finale 5°-6° posto Virtus Bologna-Estonia Team 84-72

Finale 7°-8° posto Forlì-Bernareggio 72-71

Finale 9°-10° posto Sarajevo-Blu Orobica Bergamo 89-79

Finale 11°-12° posto Pallacanestro Varese-Tigers Milano 81-65

Finale 13°-14° posto Poznan-Lissone 75-51

Finale 15°-16° posto: Urania Milano-PGC Cantù 84-60