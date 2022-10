Progetto Giovani Cantù il PGC Under17 alza bandiera bianca a Desio

Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 4° turno del girone B Eccellenza lombardo.

Dopo due vittorie consecutive si è fermata la striscia positiva della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel 4° turno del girone B si è dovuta arrendere sul campo dell'Aurora Desio per 85-70. Il team di coach Sorci tornerà in campo mercoledì prossimo in casa dove ospiterà il fanalino di coda Cremona.

Il tabellino Aurora Desio-PGC Cantù 85-70

PGC: Azzolini 13, Beltrami 13, Dioum 12, Bandirali 12, Moscatelli 8, Amadori 6, Morton 2, Ferrari 2, F. Mazzoleni 2, Grazzi, Bezzi, A. Mazzoleni. All. Sorci

Il programma del 4° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 19 ottobre ore 21.15 Desio-Cantù 85-70, BluOrobica-Libertas Cernusco 65-60, Cremona-Lissone 81-88; giovedì 20 Brescia-Bernareggio 102-75.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 8; Lissone 6; PGC Cantù, Blu Orobica Bergamo, Bernareggio, Desio 4; Libertas Cernusco 2; Cremona 0.

Il programma del 5° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Lunedì 24 Cernusco-Bernareggio; mercoledì 27 ottobre ore 19.15 Cantù-Cremona, Desio-Brescia; giovedì 28 Lissone-Bluorobica Bergamo.