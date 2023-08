Progetto Giovani Cantù: nuovo alloro per il club brianzolo alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro.

Progetto Giovani Cantù: il quartetto del PGC conquista un bronzo che luccica al torneo tricolore 3x3

Ancora un alloro importante per il Progetto Giovani Cantù che nel fine settimana ha festeggiato il terzo posto del suo Team Under14 alle finali Finali Nazionali 3v3 che si sono giocate a Lignano Sabbiadoro.

Il quartetto canturino campione lombardo in carica e formato da Filippo Castoldi, Christian Pozzi, Federico Sironi e Simone Ventura accompagnato da coach Matteo Alberio è salito sul terzo gradino del podio tricolore conquistando un brillante bronzo alle spalle di Gorizia e del Vado che si è laureato campione d'Italia.

Dopo una brillante prima giornata di gare, il poker del PGC nella giornata di ieri ha battuto nei quarti di finale Airballers la squadra campione delle Marche per poi però arrendersi in semifinale alla Dinamo Gorizia che si è imposta ai supplementari grazie a due tiri liberi. Sconfitta che ha pregiudicato l'accesso alla finalissima per i giovani canturini che però si sono ampiamente riscattati vincendo il bronzo contro i laziali del San Paolo Ostiense con il punteggio di 10-5.

Un podio importante per il quartetto canturini a coronamento di una bella avventura tricolore.

Questi i risultati di domenica 27 agosto