Progetto Giovani Cantù il supergruppo C-U19 e U17 Eccellenza aprirà il 23 agosto la nuova stagione PGC

Progetto Giovani Cantù il club braiznolo ha definito le date dei raduni 2021/22.

Progetto Giovani Cantù dal 30 agosto torneranno in campo i gruppi U16, U15, U14 e U13 mentre il 1 settembre anche gli U12

Dopo aver definito squadre e tutti gli staff tecnici della nuova stagione sportiva 2021/22, il Progetto Giovani Cantù si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in vista della ripartenza ufficiale che avverrà a breve. Già perchè il PGC ha comunicato ufficialmente le date dei raduni delle sue squadre.

Gli apripista saranno i ragazzi del “supergruppo” Serie C - Under 19 Eccellenza - Under 17 Eccellenza, che si ritroveranno in palestra già da lunedì 23 Agosto per riprendere in mano pesi, elastici e palloni sotto la regia tecnica dello staff diretto da coach Mattia Costacurta, Giovanni Pozzoli e Riccardo Poletto. La settimana successiva, poi, si ricomincia tutti a pieno ritmo. Lunedì 30 agosto inizierà ufficialmente la nuova stagione anche per il gruppo Under 16 Élite diretto da Antonello Sorci e Alessio Crespi, per gli Under 15 Eccellenza di Matteo Bonassi, Chicco Castoldi e Andrea Caldiroli, per l’Under 14 Élite di Federico Castoldi e Fulvio Roncoroni oltre ai due gruppi Under 13. Mercoledì 1 settembre, ripartiranno a pieno ritmo anche i più piccolini dell’Under 12. Per i più giovani, poi, appuntamento importante con la leva sabato 4 Settembre al Toto Caimi.