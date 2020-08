Progetto Giovani Cantù il talento dei Federico Chiappa entra nel mondo PGC

Progetto Giovani Cantù nuovo rinforzo per il club canturino.

Progetto Giovani Cantù il play guardia del 2005 arriva dalla Blu Orobica Bergamo

Nuovo innesto importante per il Progetto Giovani Cantù che si è assicurato un interessante talento emergente per la prossima stagione 2020/21. Il PGC Giovani Cantù infatti ha dato il benvenuto a Federico Chiappa, classe 2005 che andrà rinforzare la sqaudra Under 16 Eccellenza diretta dal trio Costacurta-Poletto-Galimberti. Chiappa è un play/guardia di 185 cm, che dopo essere cresciuto cestisticamente a Brembate, è passato alla Blu Orobica Bergamo dove ha rivestito il ruolo di capitano delle squadre Under 13 e Under 15. Inoltre Federico ha partecipato a numerose selezioni provinciali e regionali, ma anche anche al Torneo EYBL Under 15 a Botevgrad nel febbraio 2020. Questa le prima dichiarzioni da noe canturino di Feerico Chiappa: “Sono entusiasta di entrare in una società importante come Cantù. Sono sicuro che avrò tutte le opportunità per crescere come giocatore, e mi impegnerò al massimo per valorizzare la mia nuova squadra!”