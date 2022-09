Progetto Giovani Cantù, il team biancoblù debutterà a Brescia il 29 settembre

Progetto Giovani Cantù: pubblicato il calendario del campionato Under18 Eccellenza lombardo.

La squadra Under 17 Maschile Eccellenza del Progetto Giovani Cantù esordirà nel campionato 2022/23 il 29 settembre sul campo della Pallacanestro Brescia. Il team canturino guidato da coach Antonello Sorci e dai vice Matteo Bonassi e Fulvio Roncoroni, è stata inserita nel girone B e debutterà in casa il 5 ottobre contro la Blu Orobica Bergamo per chiudere la regular season il 18 gennaio 2023.

Il calendario di regular season del PGC Under17

1° turno Brescia-PGC andata 29/9, ritorno 16/11

2° turno PGC-Blu Orobica andata 5/10, ritorno 23/11

3° turno Libertas Cernusco-PGC andata 10/10, ritorno 30/11

4° turno Aurora Desio-PGC andata 19/10, ritorno 7/12

5° turno PGC-Cremona andata 26/10, ritorno 14/12

6° turno PGC-Lissone andata 2/11, ritorno 12/1

7° turno Bernareggio-PGC andata 10/11, ritorno 18/1

Girone: Girone B

012522 GUERINO VANOLI CREMONA - CREMONA (CREMONA)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

000105 PALL. CANTU'

050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

050925 PALL. BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)