Progetto Giovani Cantù, il Viaggiator Goloso ancora corsaro sbanca Lissone

Progetto Giovani Cantù: la squadra brianzola di coach Sorci si è imposta in trasferta per 62-74

Inizia bene il 2023 per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Nel penultimo turno del girone B lombardo il Viaggiator Goloso ha infatti centrato un nuovo colpo corsaro andando a sbancare il campo di Lissone per 62-74 e confermandosi al quarto posto in classifica. La squadra canturina di coach Antonello Sorci chiuderà questa prima fase mercoledì prossimo quando ospiterà il Bernareggio.

Tabellino di PALLACANESTRO LISSONE - IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 62-74

Parziali: 20-21, 34-38, 51-53

Il Viaggiator Goloso Cantù: Colombo, Azzolini 4, Beltrami 21, Grazzi 3, Amadori 5, Ferrari, Dioum 8, Bezzi, Moscatelli 17, Marelli, Mazzoleni A. 4, Mazzoleni F. 12. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni. Programma del 6° turno penultimo di ritorno Girone B Lissone-Cantù 62-74, Blu Orobica-Bernareggio 83-65, Desio-Cremona 93-57; sabato 14 Cernusco-Brescia.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 20; Desio, Blu Orobica 18; Cantù 16; Bernareggio 12; Cernusco 8; Lissone 6; Cremona 4.

Programma del 7° turno ultimo di ritorno Girone B

Mercoledì 18 ore 19.15 Cantù-Bernareggio, Cremona-Blu Orobica, Desio-Cernusco; giovedì 19 Brescia-Lissone.