Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 7° turno, ultimo di ritorno Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso batte Bernareggio e chiude al 4° posto la prima fase

La squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha chiuso in bellezza la prima fase del campionato lombardo. Il Viaggiator Goloso Cantù mercoledì sera, infatti, ha completato il ritorno battendo in casa il Bernareggio per 79-71 e chiudendo così il girone B al quarto posto. Ora la squadra brianzola diretta da coach Antonello Sorci aspetta di conoscere il cammino nella seconda fase.

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù-Bernareggio 79-71

Cantù: Moscatelli 19, Beltrami 18, F. Mazzaoleni 15, Azzolini 13, A Mazzoleni 5, Dioum 4, Grazzi 3, Amadori 2, Ferarri, Bezzi, Marelli, Banchi. All. Sorci.

Programma del 7° turno ultimo di ritorno Girone B

Mercoledì 18 ore 19.15 Cantù-Bernareggio 79-71, Cremona-Blu Orobica 56-74, Desio-Cernusco 74-64; giovedì 19 Brescia-Lissone.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 22; Desio, Blu Orobica 20; Cantù 18; Bernareggio 12; Cernusco 8; Lissone 6; Cremona 4.