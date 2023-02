Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso batte la Robur  72-67 e impatta la serie

Progetto Giovani Cantù si è giocata gara 2 dello spareggio playoff under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: ora la qualificazione si deciderà alla bella di giovedì 23 febbraio al Campus di Varese

Pronto riscatto per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha impattato la serie dello spareggio 3 del 2° turno di playoff lombardi. Ieri infatti la squadra del Viaggiator Goloso che aveva perso gara 1 sul campo della Robur Varese per 83-65, è riuscita a pareggiare la sfida vincendo in casa per 72-67 al termine di una bella gara. Ora il verdetto è rimandato alla bella che si giocherà al Campus di Varese giovedì 23 febbraio (ore 21).

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù- Robur Varese 72-67

Parziali: 23-17, 42-31, 61-47.

Cantù: Azzolini 26, Moscatelli 14, Bandirali 12, A. Mazzoleni 7, G. Mazzoleni 6, Amadori 5, Grazzi 2, Panceri, Morton, Ferrari, Bezzi, Marelli. All. Sorci.

Robur Varese: Avvinti 24, Bergamin 17, Moranzoni 10, Scola Ronchetti 8, Mantovani 3, Turconi 3, Zoppi 2, Bergomi, Simani Virgilio, Carnelli, Alpini.