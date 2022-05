Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso chiude perdendo in casa contro Varese e ora pensa ai playoff

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si gioca l'ultimo turno del girone Gold del campionato Under16 Eccellenza Lombardia.

Si chiude con una sconfitta onorevole il cammino nella seconda fase del campionato Under17 Lombardia per il Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso infatti è stato battuto in casa dalla capolista Pallacanestro Varese per 74-86 e al termine di una buona gara e ora può concentrarsi a preparare i playoff ormai imminenti. Resta da capire in che posizione concluderà visto che manca ancora da giocare il posticipo odierno Milano-Blu Orobica Bergamo che definirà a classifica del girone Gold.

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù- Pallacanestro Varese 74-86

Parziali: 20-25, 41-49, 50-68.

Cantù: Tosetti 24, Greppi 9, Toluwa 8, Chiappa 6, Moscatelli 6, Banfi 5, Dioum 5, Meroni 4, Mazzoleni 4, Azzolini 3, Clerici, Cattaneo. All. Costacurta.

Programma del 6° turno e ultimo di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Lunedì 2 maggio Desio-Cremona 85-72; mercoledì 4 maggio ore 19 Cantù-Pallacanestro Varese 74-86, giovedì 5 Aix Milano-Blu Orobica.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 20; Cremona, Cantù 10; AIX Milano 8; Blu Orobica Bergamo 6; Desio 4.