Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso concede il bis e sbanca Desio

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 4° turno della seconda fase under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù bel colpo esterno dei canturini che hanno battuto l'Aurora per 90-70

Seconda vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che per il 4° turno della seconda fase è andata a vincere ieri sera in trasferta sul campo dell'Aurora Desio per 70-90. Buona prova del team di coach Mattia Costacurta che tornerà in campo per chiudere l'andata mercoledì 23 marzo ospite della capolista Pallacanestro Varese.

Il tabellino di AURORA DESIO - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 70-90 (17-26, 31-56, 52-68) Aurora Desio: Trucchetti 24, Raffaldi 23, Corti 8, Beretta, La Mantia 4, Arienti 4, Colzani 4, Colombo 2, Carrera 1, Fumagalli, Galimberti, Pogna. All. Di Giuliomaria. Il Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 26, Cattaneo 6, Chiappa 4, Meroni 26, Moscatelli 8, Bellone, Clerici 2, Mazzoleni A, Stefanov, Mazzoleni F 4, Toluwa, Greppi 14. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 4° turno Girone Gold U17 Eccellenza

Mercoledì 16 marzo ore 21 Desio-Cantù 70-90; giovedì 17Milano-Cremona, venerdì 18 Pall. Varese-Blu Orobica.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 6; Milano, Cantù 4; Cremona, Blu Orobica 2; Desio 0.