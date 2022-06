Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso concede il bis vincente, batte anche Venezia e vola gli ottavi

Progetto Giovani Cantù si è giocata la seconda giornata alle finali nazionali U17 a Mantova.

Progetto Giovani Cantù oggi terza e decisiva sfida contro Roseto alle ore 19 con in palio il primato del girone D

Buona anche la seconda per il Progetto Giovani Cantù alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza - Trofeo Claudio Monti in corso di svolgimento a Mantova. Il Viaggiator Goloso infatti ieri ha concesso il bis e dopo aver battuto Derthona all'esordio ha superato anche Venezia assicurandosi già il passaggio agli ottavi di finale. Questa sera alle ore 19 terza e ultima sfida per il team diretto da coach Mattia Costacurta contro l'altra squadra imbattuta Roseto per il primato del girone D.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ - REYER VENEZIA 76-63

(23-16, 42-33, 62-48)

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 14, Cattaneo 2, Chiappa 15, Meroni 15, Moscatelli, Bellone, Clerici 11, Mazzoleni A. 2, Mazzoleni F. 8, Toluwa, Greppi 9. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Umana Reyer Venezia: Pieropan 8, Natale, Eramo 4, Presutto 18, Iannuzzi 12, Zanchetta, Gattel 6, Ojog 4, Dalla Francesca, Beltrami 4, Ferrari 2, Barbero 5. All. Buffo, Vice All. Napolitano Reziero, Molin.

GIRONE D

Prima giornata (20 giugno)

Derthona Basket-Viaggiator Goloso Cantù 57-76

Reyer Venezia-Virtus Roseto 67-77

Seconda giornata (21 giugno)

Viaggiator Goloso Cantù-Reyer Venezia 76-63

Virtus Roseto-Derthona 62-54

Classifica: Viaggiator Goloso Cantù, Virtus Roseto 4; Reyer Venezia, Derthona Basket 0

Terza giornata oggi 22 giugno

Ore 19.00 Viaggiator Goloso Cantù-Virtus Roseto (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 19.00 Reyer Venezia-Derthona (Tea Arena, Youtube)

GIRONE A

Prima giornata (20 giugno)

Pallacanestro Varese-Scaligera Verona 69-47

Stamura Ancona-Olimpia Roma 70-77

Seconda giornata (21 giugno)

Pallacanestro Varese-Stamura Ancona 63-55

Scaligera Verona-Olimpia Roma 64-63

Classifica: Pallacanestro Varese 4; Scaligera Verona, Olimpia Roma 2; Stamura Ancona 0

Terza giornata (22 giugno)

Ore 11.30 Pallacanestro Varese-Olimpia Roma (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 11.30 Scaligera Verona-Stamura Ancona (Tea Arena, Youtube)

GIRONE B

Prima giornata (20 giugno)

Stella Azzurra-Universo Treviso 57-46

Fulgor Fidenza-Dinamo Sassari 89-61

Seconda giornata (21 giugno)

Stella Azzurra-Dinamo Sassari 77-24

Universo Treviso-Fulgor Fidenza 72-65

Classifica: Stella Azzurra 4; Fulgor Fidenza 2, Universo Treviso 2; Dinamo Sassari 0

Terza giornata (22 giugno)

Ore 14.00 Stella Azzurra-Fulgor Fidenza (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 14.00 Universo Treviso-Dinamo Sassari (Tea Arena, Youtube)

GIRONE C

Prima giornata (20 giugno)

Orange1 Bassano-One Team Forlì 82-66

Firenze Academy-Svincolati Milazzo 72-55

Seconda giornata (21 giugno)

Orange1 Bassano-Svincolati Milazzo 74-53

Firenze Academy-One Team Forlì 52-67

Classifica: Orange1 Bassano 4; One Team Forlì, Firenze Academy 2; Svincolati Milazzo 0

Terza giornata (22 giugno)

Ore 16.30 Orange1 Bassano-Firenze Academy (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 16.30 Svincolati Milazzo-One Team Forlì (Tea Arena, Youtube)