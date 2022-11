Progetto Giovani Cantù: si è giocato l'anticipo dell'11° turno del campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso continua il suo volo, sbanca Cernusco e sale al 2° posto

Continua il momento magico della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri sera nell'anticipo dell'11° turno, il 3° di ritorno ha sbancato il campo della Libertas Cernusco salendo momentaneamente al secondo posto nel girone B lombardo. La squadra allenata da coach Antonello Sorci tornerà in campo mercoledì 7 dicembre quando ospiterà Desio per provare a riscattare la sconfitta dell'andata subita per 86-70.

Il tabellino di LIBERTAS CERNUSCO -IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 79-94

Parziali: 13-15, 42-38, 54-71

Il Viaggiator Goloso Cantù: Colombo, Bianchi, Azzolini 17, Beltrami 18, Amadori 2, Ferrari 3, Dioum 15, Bezzi, Moscatelli 10, Marelli, Mazzoleni A. 12, Mazzoleni F. 17. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il programma dell'11° turno, secondo di ritorno girone B Under17 Eccellenza

Lunedì 28 novembre Cernusco-Cantù 79-94; mercoledì 30 novembre Brescia-Blu Orobica, Cremona-Bernareggio, Desio-Lissone.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 16; Desio, Cantù 12; Blu Orobica Bergamo, Bernareggio 10; Lissone, Cernusco 6; Cremona 2.