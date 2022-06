Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso dal 20 al 26 giugno alle finali tricolori di Mantova

Progetto Giovani Cantù: vigilia importante per la squadra Under17 del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù: esordio ufficiale del team biancoblù è previsto per lunedì alle ore 16.30 contro Derthona

Vigilia importante per il Progetto Giovani Cantù che da lunedì 20 giugno parteciperà alla Finale Nazionale Under 17 Eccellenza - Trofeo Claudio Monti che si giocherà a Mantova fino al 26 giugno. Sedici le squadre al via, le prime classificate dei quattro gironi accedono direttamente ai Quarti di finale, seconde e terze spareggiano. Il Viaggiator Goloso Cantù è stato inserito nel girone 4 e se la vedrà con Venezia, Derthona e Roseto. Esordio dei canturini di coach Mattia Costacurta lunedì 20 alle ore 16. 30 contro i piemontesi del Bertram Yachts Derthona.

Tutte le partite saranno trasmesse sui canali federali, Twitch e YouTube, ai seguenti link: Twitch: www.twitch.tv/italbasketofficial

Youtube: www.youtube.com/c/fipbasketv