Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 4° turno del girone di classificazione U17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: Il Viaggiator Goloso ingrana la terza e schianta Cremona

Buon momento per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù che ha centrato in settimana il terzo successo nella fase di classificazione lombarda. Il Viaggiator Goloso infatti ha regolato in casa la Vanoli Cremona portandosi in vetta al girone. Prossimo turno mercoledì 17 aprile alle 19.15 Cantù-Lissone

Il tabellino di IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ -VANOLI CREMONA 83-72

Parziali 19-19, 39-38, 61-51

Il Viaggiator Goloso Cantù: Colombo 2, Bianchi 2, Azzolini 9, Grazzi 3, Amadori 3, Bezzi 6, Moscatelli 19, Marelli 6, Bargna, Morton, Mazzoleni A. 12, Mazzoleni F. 21. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il programma del 4° turno del girone A classificazione

Il 29 marzo Cantù-Cremona 83-72, Legnano-Urania 63-69, Cernusco-Gallarate 78-83; giovedì 30 Milanotre-Lissone 58-54; sabato 1 aprile Bernareggio-Varese Academy.

Classifica girone A classificazione

Varese Academy, Cantù, Legnano, Gallarate 6; Cernusco, Milanotre 4; Lissone, Urania, Bernareggio 2; Cremona 0