Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso lotta per metà gara ma poi cede sul campo della Blu Orobica

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 7° turno della seconda fase del campionato U17 Eccellenza.

Trasferta negativa ieri sera per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù nel 7° turno della seconda fase Gold del campionato Eccellenza lombardo. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta ieri si è dovuto arrendere sul campo della Blu Orobica Bergamo venendo agganciato al terzo posto in classifica a quota 6. Gara equilibrata fino all'intervallo con i canturini sempre a contatto dei locali che però dopo hanno piazzato il parziale decisivo nella terza frazione andando a vincere per 74-62. Cantù che tornerà in campo nel turno prepasquale venerdì 15 aprile ospite della Vanoli Cremona già battuta in casa all'andata per 78-73.

Il tabellino di BLUOROBICA BERGAMO - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 74-62

(19-20, 38-38, 59-47)

Bluorobica Bergamo: Arrighi 2, Dembele 17, Moro 10, Pasini, Zana 5, Renella, Nespoli 10, Guarino 2, Festa, De Martin 21, Leoni 7, Gomah. All. Bissola.

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 9, Cattaneo 3, Chiappa, Meroni 14, Moscatelli 2, Clerici 17, Mazzoleni A, Stefanov 4, Mazzoleni F 4, Toluwa, Greppi 9. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 7° turno, secondo di ritorno Girone Gold U17 Eccellenza

Mercoledì 6 aprile ore 20.30 Blu Orobica-Cantù 74-62; giovedì 7 Aix Milano-Desio; venerdì 8 Pall. Varese-Cremona.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 12; Cremona 8; Cantù, Blu Orobica Bergamo 6; Milano 4; Desio 0.