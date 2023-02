Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso perde gara1 dello spareggio con la Robur Varese

Progetto Giovani Cantù si stano giocando i playoff del campionato U17 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: dopo il ko al Campus per 83-65, i brianzoli cercheranno riscatto mercoledì 15 nel return match a Casnate ore 19.15

Si sono aperti male i playoff Under17 Eccellenza lombardi per la squadra del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso di coach Antonello Sorci infatti ha perso gara 1 dello spareggio 3 del 2° turno che l'ha visto alzare bandiera bianca sul campo della Robur Varese per 83-65. Di fatto il team canturino è sempre stato costretto ad inseguire e non è mai riuscito a riaprire la gara. Ora però la testa è già alla gara di ritorno in programma mercoledì 15 febbraio in casa tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate alle ore 19.15. Obiettivo vincere per impattare la serie e mandarla alla bella che eventualmente si giocherà al Campus di Varese il 23 febbraio.

Il tabellino di ROBUR VARESE - IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 83-65

Parziali: 25-16, 45-27, 64-43