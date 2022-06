Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso pronto per lo spareggio di mercoledì 1 giugno contro Pistoia

Progetto Giovani Cantù vigilia importante per la squadra Under17 Eccellenza del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù sul neutro di Modena il team di coach Costacurta cerca il pass per il secondo spareggio contro Borgomanero che vale l'accesso alle finali nazionale

Vigilia importante in casa del Progetto Giovani Cantù. Dopo avere archiviato con soddisfazione la salvezza anticipata nel campionato di serie C Silver, il club canturino punta ora la sua attenzione sulla squadra Under17 Eccellenza del Viaggiatore Goloso che domani, mercoledì 1 giugno, sarà impegnata nel primo spareggio interregionale sulla strada che porta alle finali nazionali di categoria. La squadra biancoblù diretta da coach Mattia Costacurta dopo il quarto posto ottenuto a livello lombardo, domani tornerà in campo sul neutro di Modena alle ore 17.30 in un partita secca contro Pistoia:

"Domani - conferma coach Costacurta - andiamo ad affrontare un'ottima squadra come Pistoia. Poi la vincente andrà a sfidare in un secondo spareggio Borgamanero in due gare di andata e ritorno. La vincente di questo secondo spareggio si qualificherà per le finali nazionali".

Una vigilia quindi davvero speciale per il Viaggiator Goloso che archiviata la fase lombarda ora si può concentrare sulla rincorsa alle finali tricolori e soprattutto sul primo dei due step in programma come detto domani a Modena contro Pistoia.